الولايات المتحدة تمدد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران لمدة عام

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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تمديد "حالة الطوارئ الوطنية" الأمريكية حيال إيران عاما إضافيا.

وبحسب بيان للبيت الأبيض الجمعة، قال بايدن إنه "في 14 نوفمبر 1979، وبموجب الأمر التنفيذي رقم 12170، أعلن الرئيس حالة طوارئ وطنية فيما يتعلق بإيران، وفقًا لقانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية واتخذ الخطوات ذات الصلة للتعامل مع التهديد غير العادي لإيران".

وأضاف "علاقاتنا مع إيران لم يتم تطبيعها بعد، وما زالت عملية تنفيذ الاتفاقيات مع إيران المؤرخة في 19 يناير 1981 مستمرة.. ولهذا السبب، فإن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 14 نوفمبر 1979، والتدابير المعتمدة في ذلك التاريخ للتعامل مع تلك الحالة الطارئة، يجب أن تكون سارية بعد 14 نوفمبر 2024، لذا أعلن مواصلة حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بإيران المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 12170 لمدة عام أخر".