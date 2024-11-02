اليوم السابع
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الصحة: معظم حالات الإصابة بالتهاب السحايا الفيروسى تحدث للأطفال أقل من 5 سنوات

السبت، 02 نوفمبر 2024 03:00 ص
الصحة: معظم حالات الإصابة بالتهاب السحايا الفيروسى تحدث للأطفال أقل من 5 سنوات وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" إن معظم حالات الإصابة بـ التهاب السحايا الفيروسي تحدث في الأطفال أقل من 5 سنوات من العمر، ولكن يشيع إلتهاب السحايا البكتيري الأكثر خطورة في من تقل أعمارهم عن 20 عاما.

وتابعت وزارة الصحة :  الإلتهاب البكتيري الأكثر خطورة و الذي ينتقل بين الأفراد عن طريق الرذاذ Droplet المتناثر أثناء الكحه والعطس ويعد مخالطة المريض عن قرب أو لفترة طويلة و تقبيله و التعرض لعطسه و سعاله والعيش بجواره مثل المشاركة فى سكن أو مكان إعاشه ضيق ومشاركته أواني الطعام و الشراب جميعها عوامل تيسر و تزيد من فرص انتقال المرض الذي تتراوح فترة حضانته من 2 لـ10 أيام.

وحول  مضاعفات إلتهاب السحايا قالت يتسبب إلتهاب السحايا في حدوث مضاعفات شديده كلما طالت فترة الإصابة دون الخضوع للعلاج و الذي بدوره يزيد من خطر التعرض للإصابة بنوبات وضرر عصبي دائم بما في ذلك فقد السمع وتلف الدماغ و حدوث نوبات تشنجيه ومشاكل بالمشي.


وقد تؤدي الإصابة إلى الوفاة ولكن بالخضوع للعلاج في الوقت المناسب يمكن لإلتهاب السحايا أن يشفي تماما.

وتتشابه أعراض إلتهاب السحايا المبكره مع أعراض الإنفلونزا و قد تتطور الأعراض علي مدار ساعات قليلة أو بضعة أيام.







الصحة

الالتهاب السحائى

الاطفال



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