اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الشرطة اليونانية تعتقل شخصا بتهمة تفجير شقة في أثينا

السبت، 02 نوفمبر 2024 04:30 م
الشرطة اليونانية تعتقل شخصا بتهمة تفجير شقة في أثينا الشرطة اليونانية
أ ش أ

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اعتقلت الشرطة اليونانية، شخصا يبلغ 31 عاما؛ لدوره في انفجار قنبلة محلية الصنع، ما أسفر عن مقتل رجل وإصابة امرأة بجروح خطيرة في شقة في أثينا، حسبما ذكرت الشرطة اليوم السبت.


وأوضحت الشرطة، وفقا لما أورده موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي، أن الانفجار مرتبط بجماعات خارجة عن القانون، وتشتبه شرطة مكافحة الإرهاب في أن الانفجار وقع أثناء تصنيع القنبلة.


وظهرت في اليونان خلال العقدين الماضيين عدة جماعات يسارية وفوضوية، قد أعلنت الحرب على كافة أشكال الحكم، بعد تفكيك الجماعة الأكثر دموية "17 نوفمبر".







الشرطة اليونانية

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اليونان




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