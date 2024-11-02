الحكم على المتهم بسرقة فيلا مدرب حراس مرمى المنتخب السابق 9 نوفمبر

كتب سليم على

قررت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، حجز جلسة 9 نوفمبر الجاري ، للنطق بالحكم على المتهم بسرقة فيلا أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب السابق.

وكشفت التحقيقات ، أن المتهم في غضون شهر يونيو 2024 بدائرة قسم أول الشيخ زايد سرق بعض المنقولات المملوكة للمجني عليه لمدرب الحراس وذلك من داخل مسكنة عن طريق كسر باب الشقة.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم حاز وأحرز أدوات حديدية "بنزة، منشار، شاكوش، كشاف كهربائي، مفتاح عجل، مفتاح إنجليزي، كتر" دون مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو المهنية أو الشخصية، وبينت التحريات أن المتهم تسلل إلى فيلا المجني عليه مدرب الحراس السابق وكسر باب الحديقة ثم كسر باب غرفة النوم، وسرق 26 سبيكة ذهبية بفواتيرها ولاذ بالفرار.

وأوضحت التحريات، أن المتهم سبق واتهم بسرقة نص كيلو ذهب من فيلا أخرى، وجرى الحكم عليه بالسجن عاما لاتهامه بالسرقة، وخرج من الحبس بعد قضاء فترة العقوبة.



