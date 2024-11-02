البنتاجون: سنقوم بنشر عدة قاذفات استراتيجية من طراز B-52 في الشرق الأوسط

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قالت إنها ستقوم بنشر عدة قاذفات استراتيجية من طراز B-52 في منطقة الشرق الأوسط، ويأمر بنشر مدمرات إضافية للدفاع الصاروخي الباليستي وأسراب مقاتلات وطائرات ناقلة وقاذفات بعيدة المدى في الشرق الأوسط.

وأضافت البنتاجون أننا سننشر أصولا عسكرية إضافية في الشرق الأوسط يستند إلى قرار نشر منظومة ثاد الصاروخية في إسرائيل، ونشر أصول إضافية يأتي في إطار التزامنا بحماية مواطنينا وقواتنا والدفاع عن إسرائيل وخفض التصعيد.