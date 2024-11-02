الأدلة الجناية: زوادة الأحمال وراء حريق مطعم "كبابجى" في العمرانية

كتب عبد الله محمود

كشف تقرير الأدلة الجنائية في واقعة نشوب حريق داخل مطعم شهير العمرانية "كبابجة"، عن أن سبب اندلاع النيران جاء من خلال ماس كهربائى نتج عن زيادة الاحمال، وأنه لا توجد شبه جنائية في الواقعة.

وكان تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل محل كبابجى وجبات جاهزة بالطابق الأرضى بعقار، فى منطقة العمرانية، وانتقل رجال الحماية المدنية وتم إخماده، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بشارع الثلاثينى، بمنطقة العمرانية، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق فى محل كبابجى ووجبات جاهزة اشتعل بالطابق الأرضى لعقار، وتمكن رجال الحماية من محاصرة النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود عيان.