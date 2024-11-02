اليوم السابع
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إصابة عدد من العمال باختناق نتيجة استنشاق النشادر داخل مصنع فى أكتوبر

السبت، 02 نوفمبر 2024 07:27 م
إصابة عدد من العمال باختناق نتيجة استنشاق النشادر داخل مصنع فى أكتوبر اسعاف - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب عدد من الأشخاص بحالة اختناق داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر، نتيجة استنشاق مادة النشادر، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد إصابة عدد من الأشخاص بحالة اختناق داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر.


بإجراء التحريات تبين أن العمال المصابين استنشقوا مادة النشادر، مما أسفر عن إصابتهم باختناق، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم وتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 







اختناق عمال

إصابة عمال باختناق

مدينة أكتوبر

امن الجيزة




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