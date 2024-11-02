إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة المحال التجارية فى عين شمس

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة عين شمس بإحالة عاطلين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهما بسرقة المحال التجارية بأسلوب كسر القفل، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

بدأت تفاصيل تلك الواقعة بإلقاء قبض ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس على عاطلين، خصصا نشاطهما الإجرامي فى سرقة المحال التجارية بأسلوب كسر القفل، حيث تم ضبطهما أثناء قيامهما بمحاولة سرقة احد المحال في المنطقة "بدال تموينى"، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامها بسرقة المحال التجارية وبيع المسروقات إلى عملائهما "سيئ النية"، حيث كشف المتهمان أنهما اتخذا من دائرة قسم شرطة عين شمس مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، بتخصيص نشاطهما الإجرامي في سرقة المساكن والمحال التجارية، متخذان من دائرة القسم مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الآثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت باشرت التحقيق، وأمرت باحالتهما إلى المحاكمة الجنائية.\