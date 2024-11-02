إحالة تشكيل عصابي نسائى للجنايات بتهمة حيازة مخدرات

كتب كريم صبحي

قررت نيابة النزهة، إحالة تشكيل عصابى نسائي لمحكمةالجنايات، عثر بحوزتهم على 19 كيلو من عقار كبتاجون المخدر فى مطار القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط 4 من عناصر التشكيل "سيدات" أثناء إنهاء إجراءات سفرهن على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى ، وبحوزتهن (19كيلو جرام لعقار الكبتاجون المخدر) مخبأة بمخبىء سرى داخل الكراسى المتحركة الخاصة بهن وكذا طيات ملابسهن ، كما تم ضبط باقى عناصر التشكيل، وبحوزتهم (100 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر - كمية من الأقراص المؤثرة ) ، وقد بلغ إجمالى المضبوطات بـ (200 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون).

