اليوم السابع
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إحالة تشكيل عصابي نسائى للجنايات بتهمة حيازة مخدرات

السبت، 02 نوفمبر 2024 01:00 ص
إحالة تشكيل عصابي نسائى للجنايات بتهمة حيازة مخدرات حبس-أرشيفية
كتب كريم صبحي

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قررت نيابة النزهة، إحالة تشكيل عصابى نسائي لمحكمةالجنايات، عثر بحوزتهم على 19 كيلو من عقار كبتاجون المخدر فى مطار القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط 4 من عناصر التشكيل "سيدات" أثناء إنهاء إجراءات سفرهن على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى ، وبحوزتهن (19كيلو جرام لعقار الكبتاجون المخدر) مخبأة بمخبىء سرى داخل الكراسى المتحركة الخاصة بهن وكذا طيات ملابسهن ، كما تم ضبط باقى عناصر التشكيل،  وبحوزتهم (100 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر - كمية من الأقراص المؤثرة ) ، وقد بلغ إجمالى المضبوطات بـ (200 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون).
 







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