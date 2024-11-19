وزارة الزراعة: تدشين مجلس نوعى للفراولة أهم المحاصيل التصديرية

كتبت أسماء نصار

يلعب الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية دورًا محوريًا باعتباره كيانًا رئيسيًا تابعًا لوزارة الزراعة، يعمل على تقديم الدعم والإرشاد الفني، إضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين والمصدري، حيث يسعى بشكل مستمر إلى دعم المنتجين وتطوير الإنتاج الزراعي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

أعلن الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، خلال الفترة الماضية عن تدشين أول مجلس نوعي لمحصول الفراولة، التي تعتبر من أهم المحاصيل التصديرية لمصر، حيث تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الفراولة.



قال اللواء أشرف الشرقاوي رئيس الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، أن إجمالي إنتاج الفراولة في مصر بلغ حوالي 688 ألف طن، منها 300 ألف طن من الفراولة المجمدة، بعائد تصديري قدره 335.5 مليون دولار، بالإضافة إلى تصدير 42 ألف طن من الفراولة الطازجة بعائد بلغ 43.7 مليون دولار، كما وصل حجم صادرات الفراولة الطازجة منذ بداية العام وحتى أغسطس الماضى 21.2 ألف طن.

