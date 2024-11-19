اليوم السابع
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هيئة السكة الحديد تشغل قطارات للشباب بداية من الجمعة المقبل

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 08:30 ص
هيئة السكة الحديد تشغل قطارات للشباب بداية من الجمعة المقبل قطارات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تشغل الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، أولى رحلات قطار الشباب مساء الجمعة الموافق 22/11/2024 ضمن برنامج (اعرف بلدك) لتنشيط السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدينتى الأقصر وأسوان بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ، وذلك خلال الفترة من 22/11/2024 حتى 27/2/2025 بمعدل قطارين أسبوعياً فى الاتجاهين.

ويقوم القطار من القاهرة يوم الجمعة من كل أسبوع فى رحلة الذهاب على أن يعود من أسوان يوم الخميس فى رحلة العودة خلال تلك الفترة.
     
وأكدت الهيئة أن القطار يتكون من 9 عربات درجة ثانية مكيفة منهم عربة بوفيه بإجمالي 516 راكبا لكل رحلة، حيث يبلغ إجمالى عدد الرحلات 28 رحلة ذهاب وعودة من القاهرة إلى أسوان والعكس بإجمالي 14448 راكبا، على أن يقوم القطار من القاهرة مساء الجمعة الساعة 5,00 مساءاً والعودة من أسوان مساء الخميس الساعة 8,00 مساءاً أسبوعياً ويقف بمحطات ( صعيد مصر - الجيزة - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان) طبقاً للجدول المرفق.

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قطار الشباب

قطار الشباب والرياضة

السكة الحديد

اعرف بلدك



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