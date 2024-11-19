اليوم السابع
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محافظ الجيزة: مشروعات لمعالجة الصرف الصحى لخدمة 11 قرية محرومة بالصف

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 03:03 م
محافظ الجيزة: مشروعات لمعالجة الصرف الصحى لخدمة 11 قرية محرومة بالصف محافظ الجيزة يتفقد مشروعات البنية التحتية بمركز الصف
كتبت – مرام محمد

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تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عددًا من مشروعات البنية التحتية بمركز الصف، لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال والجدول الزمني لدخولهم الخدمة لتحقيق الاستفادة للمواطنين.

شملت جولة محافظ الجيزة، تفقد أعمال تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بعزبة أبو عريضة ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية الودى، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

وأكد المحافظ، أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة تشهد متابعة دورية من أجهزة المحافظة لما تمثله هذه المشروعات في توفير حياه إنسانية وكريمة للمواطنين خاصة مشروعات البنية التحتية ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي لإيصالها للمناطق المحرومة.

وأشار المحافظ، إلى أن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بعزبة أبو عريضة يقام بنظام معالجه ثلاثية وبطاقة 22 ألف م3 وستقوم المحطة بخدمة قرى الإخصاص، وكفر طرخان، وغمازة الكبرى، ومنطقة نجوع العرب.

وتفقد المحافظ، مراحل تنفيذ الأعمال المدنية داخل محطة معالجة أبو عريضة، والتي وصلت لنسبة تنفيذ 97%، موجهًا بسرعة البدء في الأعمال الكهروميكانيكية بالمحطة مع الالتزام بجدول الأعمال والمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال.

كما تفقد محافظ الجيزة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الودى، والتي تقام بنظام معالجة ثلاثية وبطاقة 15 ألف م3 وتخدم قرى عرب العيايدة والجزيرة الشقراء والمنشئ واسكر والودى والديسمى.

وخلال تفقد المحافظ مراحل تنفيذ الأعمال المدنية داخل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالوادي اطلع على رسم توضيحي لمراحل تنفيذ المشروع.

ولفت إلى أن مشروعات معالجة الصرف الصحي بقرية الودي وعزبة أبو عريضة تساهم في إدخال خدمات الصرف الصحي وتحسين البنية التحتية بـ11 قرية محرومة.

واطلع المحافظ، على النسب النهائية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقرى الصف واطفيح بقطاعات الصحة و مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والشباب والرياضة ومرفق الإسعاف لإزالة اي معوقات تواجه الأعمال بكافة المشروعات المتبقية.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة، والعميد علي عبدالله حامد رئيس مركز الصف، ومسؤلى الجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحي وشركة مياه الشرب بالجيزة.

 

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مشروعات لمعالجة الصرف الصحى

 

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محافظ الجيزة يتفقد مشروعات لمعالجة الصرف الصحي بالصف

 

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مشروعات لمعالجة الصرف الصحى لخدمة قرى مركز الصف

 

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مشروعات حياة كريمة في قرى الجيزة
 
 
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مشروعات لمعالجة الصرف الصحى بالصف






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