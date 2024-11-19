عميد إعلام القاهرة الأسبق: مبادرة مواجهة الشائعات إيجابية ونحتاج لاستمرارية التنفيذ

محمد صبحى

أشادت الدكتورة ليلى عبد المجيد عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، بمبادرة المجلس الأعلى للإعلام لمكافحة الشائعات مؤكدة أنها مبادرة ايجابية ومهمة ومثل هذه المبادرات يجب الا تتوقف وتكون عملية مستمرة ولا تشهد انقطاع خاصة فى ظل انتشار الاخبار المزيفة والمفبركة واستخدامات الذكاء الاصطناعى.

وأضافت الدكتورة ليلى عبد المجيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، يجب أن تشهد مثل هذه الجهود استمرارية وبأشكال ووسائل مختلفة وأتمنى وجود أعمال درامية تتناول هذه القضية وتاريخ الدراما ثرى وتم تناولها مسبقا والمواطن يحتاج وعى وإدراك لخطورة الشائعات لانها تساعد بشكل كبير فى انتشار الاخبار المزيفة وتؤثر على الاقتصاد والامن القومى والروح المعنوية المصريين والمواطنين العاديين.

وأكدت أن انتشار الشائعات ظاهرة خطيرة ونتمنى ايجاد سياسة مستمرة لمواجهة الشائعات والاخبار الكاذبة بشكل دائم ويجب الاهتمام ببرامج التوعية وفى فترة من السنوات السابقة تم تقديم بعض البرامج تهدف إلى تعريف المواطن بكيفية صناعة الشائعة وكيفية اكتشافها ونحتاج لاستدامة واستمرار وتدخل فى إطار برامج التربية الإعلامية خاصة فى ظل التوسع فى استخدامات الذكاء الاصطناعى وخطورة ذلك التأثير على الأراء والمواقف.

وأكدت على ضرورة استخدام كل الوسائل المتاحة لمكافحة ومواجهة الشائعات التى يتم نشرها على التواصل الاجتماعى والسرعة فى الرد لأن ترك مسافة ووقت بين نشر الشائعة والرد عليها يمنحها مجال للانتشار ومن ثم الرد لا يصل للمواطن.