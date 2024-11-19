سيرجى لافروف: روسيا ملتزمة تماما بمنع الحرب النووية

كتب عبد الوهاب الجندى

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في مؤتمر صحفي عقب نتائج المشاركة في قمة مجموعة العشرين، التزام بلاده الصارم بالموقف القائل "بأن الأسلحة النووية هي، أولا وقبل كل شيء، وسيلة لمنع أي حرب نووية ونحن نؤكد على ذلك"، بحسب قوله.

وقال: "نحن مقتنعون بأن الأسلحة النووية هي، قبل كل شيء، وسيلة للردع ومنع أي حرب نووية، وهذه هي الطريقة التي نتعامل بها مع هذا الوضع".

وشدد لافروف على أن روسيا تؤيد "حتى لا تحدث حرب نووية" وأضاف: "في العهد السوفييتي، اقترحنا أن تعلن الولايات المتحدة ورئيس الاتحاد السوفييتي ميخائيل جورباتشوف والرئيس الأمريكي الأربعون رونالد ريغان معًا أنه لا يمكن أن يكون هناك فائزون في حرب نووية وأنه لا ينبغي إطلاق العنان لها أبدًا".

وفي سياق متصل، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على وثيقة أسس سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي.

وقالت الوثيقة: "من أجل تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي، أصدر مرسوما: للموافقة على الأسس المرفقة لسياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي"، بحسب ما نقل موقع سكاى نيوز.