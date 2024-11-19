سعر الذهب فى مصر يرتفع 40 جنيها وعيار 21 يسجل 3690 للجرام

كتب إسلام سعيد

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات، عقب ارتفاع بحوالي 40 جنيها، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3690 جنيهاً الآن، وذلك تزامناً مع عودة التعافي في أسعار الذهب العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4217 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3690 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3162 جنيهات.

الجنيه الذهب 29520 جنيها.

الاتجاه العام للذهب في مصر

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم بدعم من تعافي سعر الذهب العالمي بعد انتهاء موجة من التراجع خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تبقى تداولات الذهب المحلي معتمدة بشكل كبير على أداء الذهب العالمي، ولكن بشكل عام يستمر الترقب في الأسواق للتحركات خلال الفترة القادمة.

وتعافي سعر الذهب في مصر بدعم من توقف سعر الذهب العالمي عن الهبوط ليحاول تعويض جزء من الخسائر التي سجلها خلال الفترة الماضي، وذلك مع استمرار تأثر حركة السعر المحلي بتغيرات سعر الذهب العالمي بشكل أساسي.



من جهة أخرى تستمر التحركات التدريجية والمعتدلة في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية في تحقيق استقرار في أسواق الذهب، ليظل الاعتماد في تغيرات التسعير حالياً على سعر الذهب العالمي.



وساعد هذا على استقرار سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي اعتمد تسعير الذهب المحلي على حركة سعر أونصة الذهب العالمي، خاصة أن الطلب المحلي على الذهب مؤخراً يشهد تراجع.