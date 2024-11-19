خطوات حصول محل على رخصة تاندة من المركز التكنولوجى بالجيزة

كتبت – مرام محمد

حدد دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للحصول على ترخيص أو تجديد (بروز – إعلان – تاندة – فاترينة - عربة)، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، على النحو التالي:

أولًا: المستندات المطلوبة

مستندات رئيسية تقدم في حالتي طلب (الترخيص أو تجديد الترخيص) بإشغال الطريق:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيًا الدمغة.

في حالة طلب الترخيص بإشغال الطريق تقدم المستندات الآتية بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة:

- صورة ترخيص المحل.

- رسم هندسي أو كروكي لموقع الإشغال.

- صورة البطاقة الضريبية.

في حالة طلب تجديد الترخيص بـ إشغال الطريق يقدم المستند الآتي بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة:

- الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده.

ثانيًا: الخطوات والإجراءات

1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

2- تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

3- سداد رسم المعاينة.

4- بناءً على معاينة مع الإدارة المختصة تحدد رسوم الترخيص.

5- سداد رسوم الترخيص في الخزينة المختصة.

6- استلام ترخيص إشغال الطريق.

وتتيح المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات، أهمها (استخراج ترخيص بالهدم للعقارات غير الآيلة للسقوط، استخراج ترخيص بفتح محل تجارى أو صناعى، تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، الاستعلام عن موقف الرخصة، تقديم طلب نقل رخصة محل تجارى أو صناعى، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، تقديم طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار ترميم، تقديم طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل، طلب قيد اتحاد شاغلين، الحصول على صورة طبق الأصل من قرار هدم، تقديم طلب تجديد رخصة مصعد، تقديم طلب رخصة تشغيل مصعد، تقديم طلب تصالح على مخالفة، تقديم طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه).