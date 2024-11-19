اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 04:07 م
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بتخفيضات تصل لـ30 %.. سلع أساسية توفرها أسواق اليوم الواحد بأسعار مخفضة

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 02:34 م
بتخفيضات تصل لـ30 %.. سلع أساسية توفرها أسواق اليوم الواحد بأسعار مخفضة سوق اليوم الواحد
كتبت – مرام محمد

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عملت أسواق اليوم الواحد، والتي تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، على ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين.

وتستهدف أسواق اليوم الواحد جميع المحافظات، وذلك بتكليفات رئاسية، لتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والمكرونة، واللحوم، والدواجن والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، للمواطنين بجودة عالية وتخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 30%.

وصلت تجربة أسواق اليوم الواحد إلى محافظتي القاهرة والإسكندرية، وتستعد محافظة الجيزة لتطبيق التجربة بـ5 أحياء كمرحلى أولى، على أن يتم فتح أسواق في كافة محافظات الجمهورية، وكذلك شمول بعض المحافظات على أكثر من سوق داخل المحافظة الواحدة.

 

وتعمل أسواق اليوم الواحد على توفير السلع من المزارع إلى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول المتعارف عليها، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تهدف إلى تخفيف أثار موجات غلاء الأسعار، وذلك في إطار الجهود الحكومية المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات العالمية لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي المستدام.







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