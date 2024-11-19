أمطار رعدية على هذه المناطق.. الظواهر الجوية المتوقعة حتى الأحد المقبل

كتبت – مرام محمد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 إلى الأحد 24 نوفمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

-أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه الوجه البحري على فترات متقطعة.

-أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

الأربعاء 20 نوفمبر 2024

-أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

-أمطار خفيفة: على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

الخميس 21 نوفمبر 2024

- شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

من الجمعة 22 نوفمبر إلى الأحد 24 نوفمبر 2024

- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.