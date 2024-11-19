اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 11:51 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أمطار رعدية على هذه المناطق.. الظواهر الجوية المتوقعة حتى الأحد المقبل

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 11:12 ص
أمطار رعدية على هذه المناطق.. الظواهر الجوية المتوقعة حتى الأحد المقبل حالة الطقس
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 إلى الأحد 24 نوفمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

-أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه الوجه البحري على فترات متقطعة.

-أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

الأربعاء 20 نوفمبر 2024

-أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

-أمطار خفيفة: على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

الخميس 21 نوفمبر 2024

- شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

من الجمعة 22 نوفمبر إلى الأحد 24 نوفمبر 2024

- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.







حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة