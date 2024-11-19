أسباب تجعل الأزمة القلبية أشد خطورة.. علامات وإسعافات سريعة يجب معرفتها

كتبت مروة محمود الياس

أعلنت مديرية الصحة بدمياط -صباح اليوم الثلاثاء- وفاة اللاعب محمد شوقي مدافع نادى فريق كفر الشيخ، وذلك عقب توقف عضلة القلب مجددا داخل غرفة العناية المركزة أثناء تلقيه العلاج.

وكان اللاعب قد تعرض لأزمة قلبية منذ أيام داخل الملعب، أدت إلى مكوثه داخل العناية المركزة لمحاولة التعامل معها وعلاجه، فلماذا قد تسبب الأزمة القلبية الوفاة على الرغم من الإجراءات الطبية التى تجرى للمريض؟!

أسباب الوفاة بالأزمة القلبية

أجاب الدكتور إيهاب عبد الرازق أستاذ جراحات القلب والصدر والشريان الأورطي بكلية الطب جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، بأن الأزمة القلبية قد تسبب الوفاة بنسبة 25% من الحالات المصابة بها بالفعل، فقد تحدث مشكلة بالقلب حادة صعب حينها تلافيها أو التعامل معها، وذلك لأنها قد تؤدي إلى الوفاة في حالات معينة.

متى تؤدى الأزمة القلبية للوفاة



- ضعف حاد فى عضلة القلب، نتيجة انسداد فى شريان من الشرايين التاجية، وحرمان جزء هام من عضلة القلب من الدم المتدفق لها، تعانى حينها هذه الجزئية من عضلة القلب من قصور حاد فيها، وعدم قدرتها على القيام بالانقباض المطلوب للحياة ولعمل أجهزة الجسم والقلب، حينها تحدث الوفاة فى تلك الحالة ويتوقف القلب.

- سبب آخر للوفاة بالأزمة القلبية إذا كان الضرر قد أصاب شريان رئيسي.

- بعض حالات الأزمة القلبية تؤدى إلى عدم انتظام فى ضربات القلب، مما يؤدى إلى اضطرابات كهرباء القلب التى تعد أنواعها ودرجاتها كثيرة، ومنها نوع مميت، مثل الرجفة البطينية، التى يضطرب معها القلب بشدة ويتوقف القلب.

- من الأسباب للوفاة بالأزمة القلبية كذلك، حدوث انسداد عنيف فى شرايين رئيسية، مما يؤدى لانفجار جدار البطين الأيسر.

علامات الأزمة القلبية

ومن أهم العلامات والاعراض للأزمة القلبية التى تؤكد ضرورة التعامل السريع معها والنقل فى الحال لأقرب مستشفى حسب تأكيد دكتور عبد الرازق:

ـ شعور المريض بوجع فى منتصف الصدر حاد.

ـ وجع فى الكتف الأيسر والرقبة والفك.

ـ وجع يشبه السكين الحاد.

ـ هذا الألم على الدوام يكون بعد التعرض لمجهود حاد.

ـ تعرق شديد.

ـ هزال حاد.

من هم الأكثر عرضة للأزمة القلبية؟

الأكثر عرضة للأزمات وفقا لأستاذ جراحات القلب، هم من يعانون من اضطرابات فى معدلات الضغط والسكر على الدوام، كذلك المدخنين ، ومن يتعرض دائما للضغوط، وتناول الطعام غير الصحى، وبعض الحالات الوراثية من أمراض القلب الحادة.

اسعافات أولية



إذا تم التأكد أن الحاله تعاني من الأزمه القلبية، فى حين الذهاب لأقرب مستشفى، يمكن مضغ قرصين من الاسبرين، حتى الوصول إلى المستشفى، ليخضع المريض لفحص أنزيمات القلب، وعلاجه بالأدوية المذيبة للجلطات أو كخيار متقدم يتم تركيب الدعامات.