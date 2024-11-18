5 علامات لتلف الكلى تظهر في الليل.. احذرها

كتب - حسام الشقويرى

تعتبر كليتنا ضرورية لصحتنا، فهي تقوم بتصفية الفضلات والسوائل الزائدة من دمنا، وتساعد في إدارة ضغط الدم، والحفاظ على توازن مستويات الإلكتروليت لدينا، ومع ذلك، فإن هذا العضو معرض أيضًا للعديد من الحالات المزمنة، مثل الفشل الكلوي والتلف وما إلى ذلك، في كثير من الأحيان، قد لا ندرك أهمية التعرف على تلف الكلى، خاصة أن الأعراض يمكن أن تتفاقم في الليل، وفقًا لما نشره موقع health.

كثرة التبول في الليل

التبول المتكرر في الليل، المعروف باسم التبول الليلي، يمكن أن يكون أحد المؤشرات الأولى لتلف الكلى. يحدث هذا عندما لا تتمكن الكلى من تركيز البول بشكل صحيح، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج. إذا وجدت نفسك تستيقظ عدة مرات أثناء الليل للتبول، فقد يكون ذلك مؤشرًا على أن كليتيك لا تعملان كما ينبغي. يمكن أن تساعدك مراقبة عادات التبول لديك في اكتشاف أي تغييرات غير عادية.

تورم في اليدين والقدمين

قد يشير ملاحظة تورم في قدميك أو كاحليك أو يديك، والذي يُشار إليه عادةً باسم الوذمة، إلى مشاكل في الكلى. عندما لا تعمل الكلى بشكل جيد، فقد لا تتمكن من تصفية السوائل الزائدة بشكل فعال، مما يؤدي إلى تراكمها في الجسم. يمكن أن يكون هذا التورم أكثر وضوحًا في الليل بعد الوقوف على قدميك أثناء النهار. يجب أن يستدعي التورم المستمر زيارة مقدم الرعاية الصحية لمزيد من التقييم.

التعب والإرهاق الشديد

قد يكون الشعور المستمر بالتعب والضعف مرتبطًا أيضًا بمشاكل الكلى. تنتج الكلى السليمة هرمونًا يسمى إريثروبويتين، والذي يشجع على إنتاج خلايا الدم الحمراء. إذا كانت كليتك تالفة، فقد لا يتم إنتاج هذا الهرمون بكميات كافية، مما قد يؤدي إلى فقر الدم والتعب. إذا كنت تعاني من تعب غير عادي، وخاصة في المساء، فقد يكون من المفيد تقييم صحة الكلى لديك.

الأرق واضطرابات النوم

يمكن أن تؤثر مشاكل الكلى على نومك، مما يؤدي إلى الأرق أو الأرق الليلي. يمكن أن يؤدي الانزعاج الناتج عن التورم أو الرغبة المتكررة في التبول إلى تعطيل قدرتك على الحصول على قسط جيد من الراحة. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي تراكم السموم في دمك بسبب ضعف وظائف الكلى إلى الشعور بعدم الراحة وصعوبة النوم. يمكن أن يساعدك تتبع أنماط نومك ومناقشة التغييرات مع طبيبك في إلقاء الضوء على حالة الكلى لديك.

الحكة المستمرة

إذا كنت تعاني من حكة مستمرة، وخاصة في الليل، فقد يكون ذلك علامة على تلف الكلى. عندما لا تقوم الكلى بتصفية الفضلات بكفاءة، يمكن أن تتراكم السموم في مجرى الدم، مما يسبب تهيج الجلد. يمكن أن تؤدي هذه الحالة، المعروفة باسم الحكة البولية، إلى إزعاج كبير وإزعاج نومك. إذا كنت تعاني من حكة مستمرة دون سبب واضح، فمن المهم طلب المشورة الطبية لفحص وظائف الكلى لديك.