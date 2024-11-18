اليوم السابع
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وزارة الأوقاف: انعقاد المجلس الـ11 لقراءة كتاب "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 01:15 م
وزارة الأوقاف: انعقاد المجلس الـ11 لقراءة كتاب "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

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تواصل وزارة الأوقاف قراءة كتاب "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" لأبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (المتوفى: 544هـ) في مجالس الإقراء في 61 مسجدًا، وذلك بعقد المجلس الحادي عشر من مجالس قراءة الكتاب بداية من يوم السبت القادم الموافق 23 من نوفمبر 2024 م، حتى يوم الجمعة الموافق 29 من نوفمبر 2024م بعد صلاة العشاء.

يتخلل المجلس بيان "حكم من سَبّ اللَّه تَعَالَى وملائكته وأنبياءه وكتبه وآل النَّبِيّ (صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم) وأزواجه وصحبه"، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي والتثقيفي، وحرصًا منها على تعظيم الاستفادة من مجالس الإقراء.

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، حرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة، وتتيح فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث، عبر نهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.







وزارة الاوقاف

الاوقاف

الازهر الشريف

أبي الفضل القاضي عياض




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