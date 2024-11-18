نقيب المرافق ورئيس اتحاد عمال تركيا يزوران مركز إعداد القادة بالقابضة للكهرباء

كتبت آية دعبس

أجرى هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، نائب أول رئيس الاتحاد الدولي للخدمات، يرافقه محمود أرسلان رئيس نقابة الكهرباء ورئيس اتحاد عمال تركيا - زيارة لمركز إعداد القادة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك فى إطار دعم وتعزيز التعاون المشترك بين مصر وتركيا خاصة في مجال العمل وما يتضمنه من جوانب التثقيف والتدريب وتبادل الخبرات.

وكان في استقبالهم الدكتور حازم الشورى رئيس مركز إعداد القادة، والذي قدم شرحاً توضيحيا لما يقوم به المركز من نشاطات وفعاليات محلية ودولية وما يقدمه من مناهج وبرامج تعليمية متقدمة سواء للعاملين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أو للمتدربين من كافة الدول، ويتواكب مع أحدث العلوم الإدارية و التى يقوم بتقديمها كوادر متميزة في مختلف المجالات.

وأشاد رئيس اتحاد عمال تركيا، بالمستوى المتطور للمركز وما يقدمه من مناهج إدارية وفنية حديثة بأساليب علمية تعزز من قدرات العاملين للتطور والإبداع وتزيد من وعيهم وثقافتهم المهنية والإدارية، لافتاً إلى أهمية قطاع التدريب في كافة المؤسسات، وأنه أحد الركائز الأساسية في سوق العمل .

وخلال زيارته وجه “فؤاد” الشكر والتقدير للمهندس جابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، لرعايته المستمرة واهتمامه الدائم بمجال التدريب و التثقيف للعاملين وتنمية مهاراتهم من خلال دعم وتطوير المركز، حتى أصبح رائداً في مجاله، فضلا عن حصول المركز على شهادة الايزو بفضل ما وصل إليه من مستويات متطورة .

كما وجه “رئيس العامة للمرافق” الشكر والتقدير للدكتور حازم الشورى، والقائمين على المركز، للجهود المبذولة والتطور الهائل الذي يشهده مجال التدريب بوزارة الكهرباء والذي أسهم في تقديم الكثير من الكوادر المتميزة والقيادات الواعدة، جاء ذلك بحضور أحمد فهمي نائب رئيس النقابة العامة للمرافق، ومسؤولي مركز إعداد القادة ولفيف من العاملين والمتدربين.