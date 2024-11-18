"نقابة القراء" تشكر وزير الأوقاف لتكليفه بتخصيص مقر يليق بالقرآن وأهله

كتب لؤى على

وجهت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم الشكر للدكتور أسامة الازهرى ،وزير الاوقاف، لإصدار توجيهاته بتخصيص مقر للنقابة بمحافظة القاهرة يليق بالقرآن الكريم وأهله.

وأكد الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، أنه قد معاينة مقر النقابة الجديد بالفعل وسيتم تسليمه للنقابة قريبا ،وأعرب الشيخ حشاد عن سعادته قائلا: نحمد الله تعالى أن من علينا باستجابة معالى الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف الفورية، التى أثلجت صدور جميع أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء النقابة على مستوى الجمهورية الذين يزيدون فى عددهم على العشرة آلاف عضوا، مما جعل مجلس النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد (نقيب القراء) والشيخ محمود الخشت (نائب النقيب) والشيخ صديق المنشاوى (الأمين العام) والشيخ عبد الباسط عمارة (أمين الصندوق) وبقية الأعضاء أن يتقدمون بعظيم الشكر والامتنان إلى معالى أ.د. أسامة الأزهرى على اهتمامه البالغ وعنايته بالقرآن وأهله وذلك حسب توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله).

كانت الجلسة التى ترأسها الشيخ محمد حشاد نقيب القراء قد شددت على أهمية حضور المختبر بالزى الأزهرى (إجباريا) ولن يسمح لأى مختبر الحصول على كارنيه عضوية النقابة إلا بارتداء الزى الأزهرى (كاملا)، ولن يلتفت إلى من يأتي بالزى العادى، وقد تم تحديد موعد الاختبارات من الساعة التاسعة حتى الحادية عشر صباحا ولن يلتفت لمن سيأتى بعد الموعد المحدد.

وقال الشيخ محمود الخشت نائب النقيب: إن مجلس إدارة النقابة قد فوض حاتم مقلد المستشار القانونى للنقابة بمتابعة وحضور الجلسات التى يحددها القضاء المصرى ضد القراء المخالفين فى تلاواتهم.

وقال الشيخ محمد عبد الموجود: كما اقترح المجلس حضور أحد أعضاء لجنة القيم بالنقابة لحضور تلك الجلسات لضمان الحفاظ على قدسية القرآن الكريم ومواجهة أمثال هؤلاء الذين لا يلتزمون بأحكام القراءة ولا القواعد التجودية.

من جانبه أعرب الشيخ محمد ناصف سلطان عن سعادته البالغة بما تم تفعيله وعمل تأمين صحى لجميع أعضاء النقابة.

وعن مثول العديد من القراء للتحقيق معهم لوقعوهم وتماديهم فى الأخطاء فى تلاواتهم للقرآن أمام لجنة القيم بالنقابة يقول الشيخ صديق المنشاوى (أمين عام النقابة): إن النقابة لا تتربص بأحد، بل تقومهم من أجل أن يقرأون القرآن بطريقة صحيحة، وأنه لا توجد أدنى مجاملة فى القرآن الكريم، ومن يلتزم فله منا التحية وهو فوق العين والرأس.