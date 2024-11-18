محكمة روسية تفرض غرامة جديدة بقيمة 76.190 ألف دولار ضد جوجل

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أعلنت محكمة روسية، اليوم الاثنين، فرض غرامة ضد شركة جوجل قدرها 7.6 مليون روبل روسي (ما يعادل 76,190 ألف دولار أمريكي) بتهمتين تتعلقان بفشل الشركة في حذف المعلومات المحظورة في روسيا، لتتواصل ديون جوجل لروسيا في الارتفاع حيث تتجاوز حاليا 2 أنديسيليون روبل (وهو عدد مكون من 36 رقمًا).



وبموجب حكم المحكمة في منطقة تاجانسكي بموسكو، أدينت شركة جوجل الأمريكية بارتكاب مخالفة إدارية تتمثل في انتهاك إجراء تقييد الوصول إلى المعلومات، حيث يجب تقييد الوصول إليها بموجب قوانين الاتحاد الروسي).



وبحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، فرضت المحكمة سابقا عقوبة ضد الشركة الأمريكية في شكل غرامة قدرها 3.8 مليون روبل (38,100 ألف دولار).



وأوضحت الوكالة أن المحكمة فرضت غرامة جديدة ضد جوجل، اليوم ، بمبلغ مماثل لنفس المخالفة ليصل إجمالي مبلغ الغرامة إلى 7.6 مليون روبل.



يذكر أن المحكمة نفسها فرضت عدة غرامات ضد شركة جوجل بسبب مخالفات إدارية في مناسبات متعددة، مثل إعداد البروتوكولات في مقاطع الفيديو على موقع "يوتيوب"، وهو ما تسبب في الترويج لقيم تتخالف مع تقاليد المجتمع، وتشوه سمعة الجيش الروسي.



وأشارت الوكالة إلى أن ديون جوجل في روسيا بسبب المخالفات الإدارية ارتفعت إلى 2 أنديسيليون روبل، وتزداد كل يوم بسبب التأخر في سداد الغرامات، ولن تتمكن الشركة الأمريكية العملاقة في صناعة التقنيات عالميًا من العودة إلى السوق الروسية إلا إذا تم تنفيذ قرار المحكمة ودفع الغرامات.