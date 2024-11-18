مجلس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الاستماع لبيان وزير الإسكان

كتب محمود حسين

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس، التي عقدها اليوم الاثنين، بعد الانتهاء من الاستماع إلى بيان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يستأنف جلساته غدا الثلاثاء.

واستمع مجلس النواب خلال الجلسة اليوم، إلى بيان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح فى مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

كما واصل المجلس خلال جلسته اليوم الاثنين، مناقشة مواد مشروع قانون لجوء الأجانب، واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، على أن يستكمل المناقشة بجلسة الغد الثلاثاء.