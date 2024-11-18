اليوم السابع
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مبادرات صحية عديدة.. كيف ساهمت في رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين؟

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 05:00 ص
مبادرات صحية عديدة.. كيف ساهمت في رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين؟ مبادرات صحية
كتب محمود العمرى

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جاء ملف القطاع الصحي في مصر على رأس أولويات الدولة منذ عام 2014؛ نظرًا إلى كونه أحد أبرز الملفات التي تمس المواطن المصري بالدرجة الأولى.

وانطلقت جهود الدولة في اتجاهين؛ هما إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية، وإطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة والتي تتمثل في إطلاق العديد من المبادرات الصحية تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والتي استهدفت كافة الفئات بدءًا من الأطفال وحتى كبار السن.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن الإنجازات ساهمت في  طفرة في الملف الصحي، ليتغير واقع المصريين إلى حياة صحية أفضل في ظل السعي إلى تقديم مستوى جيد من الخدمات الصحية والطبية التي توفر دعمًا لمحور “الاستثمار في صحة الإنسان” في المقام الأول. وتقف الورقة على أهم المبادرات الصحية والتي قسمت إلى ثلاثة محاور تشمل: “مبادرات التدخل العاجل للدولة – مبادرات الكشف المبكر عن الأمراض – مبادرات تحسين الصحة الإنجابية.







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