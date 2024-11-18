لقاءات جانبية للرئيس السيسى مع قادة العالم بقمة مجموعة العشرين بالبرازيل

كتب محمد الجالى

على هامش مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات قمة مجموعة العشرين في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل، أجرى الرئيس السيسى لقاءات جانبية مع عدد من قادة وزعماء العالم، من بينهم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وأمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، ورئيس وزراء المملكة المتحدة "كير ستارمر"، ورئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز"، والمستشار الألماني "أولاف شولتز"، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي "أورسولا فون ديرلاين"، ورئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشيل"، ومدير عام صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجييفا"، حيث تمت مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.