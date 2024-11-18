في ذكرى تجليسه.. تعرف على الأديرة المعترف بها فى عهد البابا تواضروس

كتبت – بتول عصام

تحتفل اليوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى الـ12 لتجليس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على كرسي مارمرقس الرسول ليصبح البطريرك رقم 118 في تاريخ الكنيسة.

وذكر الموقع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية الأديرة التي تم الاعتراف بها خلال فترة بطريركية قداسة البابا تواضروس، وكانت الأديرة كالآتى:

دير الأنبا أنطونيوس للرهبان بالنمسا – يونيو 2013

دير الأم سارة بالمنيا للراهبات – يونيو 2013

دير الأنبا متاؤس الفاخوري للرهبان إسنا – نوفمبر 2013

دير البتول للراهبات ملوي – نوفمبر 2013

دير مارمرقس والأنبا صموئيل المعترف بجنوب افريقيا – نوفمبر 2013

دير الانبا مكاريوس السكندرى – يونيو 2014

دير العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل للراهبات بديروط – مايو 2015

دير القديسة دميانة والانبا مويسيس للراهبات البلينا – يونيو 2016

الاعتراف بدير السيدة العذراء والشهيدة دميانة فى دواسونفل أتلاتنا جورجيا – يونيو 2016

دير القديس العظيم الانبا موسى القوى طريق العلمين – يونيو 2016

دير ماربقطر الخطاطبة – يونيو 2017

دير مارجرجس للراهبات ايرلندا – مايو 2018

دير القديس هرمينا السائح باسيوط

دير العذراء والقديس ماريوحنا بطريق الاسماعيلية

دير السيدة العذراء وماريوحنا الحبيب بأوهايو بالولايات المتحدة الامريكية

دير العذارى الحكيمات بطريق الإسماعيلية.

دير السيدة العذراء مريم والشهيد ودامون بحاجر أرمنت.

دير الشهيد مارجرجس والقديسة سفرنيكي بالعلمين.

دير رئيس الملائكة ميخائيل – ملبورن أستراليا.

دير القديسة حنة – النمسا.

دير السيدة العذراء مريم والشهيدين مارجرجس وفيلوباتير مرقوريوس – ميسيساجا كندا.

