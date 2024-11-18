في ذكرى تجليسه.. تعرف على الأديرة المعترف بها فى عهد البابا تواضروس

تحتفل اليوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى الـ12 لتجليس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على كرسي مارمرقس الرسول ليصبح البطريرك رقم 118 في تاريخ الكنيسة.
وذكر الموقع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية الأديرة التي تم الاعتراف بها خلال فترة بطريركية قداسة البابا تواضروس، وكانت الأديرة كالآتى:
دير الأنبا أنطونيوس للرهبان بالنمسا – يونيو 2013
دير الأم سارة بالمنيا للراهبات – يونيو 2013
دير الأنبا متاؤس الفاخوري للرهبان إسنا – نوفمبر 2013
دير البتول للراهبات ملوي – نوفمبر 2013
دير مارمرقس والأنبا صموئيل المعترف بجنوب افريقيا – نوفمبر 2013
دير الانبا مكاريوس السكندرى – يونيو 2014
دير العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل للراهبات بديروط – مايو 2015
دير القديسة دميانة والانبا مويسيس للراهبات البلينا – يونيو 2016
الاعتراف بدير السيدة العذراء والشهيدة دميانة فى دواسونفل أتلاتنا جورجيا – يونيو 2016
دير القديس العظيم الانبا موسى القوى طريق العلمين – يونيو 2016
دير ماربقطر الخطاطبة – يونيو 2017
دير مارجرجس للراهبات ايرلندا – مايو 2018
دير القديس هرمينا السائح باسيوط
دير العذراء والقديس ماريوحنا بطريق الاسماعيلية
دير السيدة العذراء وماريوحنا الحبيب بأوهايو بالولايات المتحدة الامريكية
دير العذارى الحكيمات بطريق الإسماعيلية.
دير السيدة العذراء مريم والشهيد ودامون بحاجر أرمنت.
دير الشهيد مارجرجس والقديسة سفرنيكي بالعلمين.
دير رئيس الملائكة ميخائيل – ملبورن أستراليا.
دير القديسة حنة – النمسا.
دير السيدة العذراء مريم والشهيدين مارجرجس وفيلوباتير مرقوريوس – ميسيساجا كندا.
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