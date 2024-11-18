فى الذكرى الـ12 لتجليسه.. دور البابا تواضروس فى الحفاظ على الوحدة الوطنية

كتبت – بتول عصام

تحتفل اليوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى الـ12 لتجليس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على كرسي مارمرقس الرسول ليصبح البطريرك رقم 118 في تاريخ الكنيسة.

وذكر الموقع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية الدور الوطني لقداسة البابا، وأكد أن البابا لديه دور وطنى متميز وبأقواله وتصريحاته حفظ كيان الوحدة الوطنية فى مصر رغم الأزمات التى مرت بها، وجاءت أبرزها:

- شارك بفاعلية فى ثورة 30 يونيو 2013 وبيان 3 يوليو 2013

- استقبل العديد من رؤساء الدول منهم الرئيس الفلسطينى عباس أبو مازن والرئيس العراقى فؤاد معصوم ورؤساء الوزراء منهم رئيس وزراء لبنان ورئيسة وزراء المانيا والوزاء والسفراء ووفود كثيرة كوفود الكونجرس الامريكى ورفع اسم مصر فى كل دولة زارها

- استقبل البابا سفراء مصر الجدد الى كل دول العالم ضمن سلسلة من اللقاءات التى ينظمها معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية

- اشترك بصوته فى الاستفتاء على الدستور وشارك فى الاحتفالات الرسمية للدولة وشهد أداء الرئيس السيسى لليمين الدستورية فى دار المحكمة الدستورية العليا

- توقيع بروتوكول تعاون بين أسقفية الخدمات والمجلس الأعلى للجامعات للاشتراك فى المشروع القومى لمحو الامية

- توقيع بروتوكول تعاون مع مركز الاهرام للحضارة وأكاديمية العلوم الاهوتية القبطية فى إطار الاهتمام المشترك بالحضارة المصرية

- تستقبل الكنيسة القبطية وعلى رأسها قداسة البابا فى بداية كل عام ومع ليلة عيد الميلاد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسى يقدم تهنئة كل المصريين بالأعياد

- اشترك قداسته فى مؤتمر الشباب فى بناء مستقبل مصر الذى تنظمة وزارة الشباب 2015

قام قداسة البابا فى 11 يونيو بزيارة مشروع قناة السويس الجديدة، وفى 6 أغسطس شارك فى حفل إفتتاح قناة السويس الجديدة

شارك فى مؤتمر الشباب الوطنى الاول بشرم الشيخ ابدع انطلق فى أكتوبر 2016 -

زيارة مستشفى 57357 فى 30 يوليو 2017

في 2017، استقبال رئيس سنغافوره الدكتور تونى تان، ورئيس لبنان الاسبق السيد امين الجميل، والرئيس اللبناني ميشيل عون

- استقبل وفد البرلمان الاوروبى وموفد من مجلس الشيوخ الفرنسي ووفد من الاعلاميين الافارقة ووفد من البرمان الكندى ومن الكونجرس الامريكى والبرلمان الالمانى ومجلس الشيوخ الايطالى وحضر الاجتماع الشهرى لسفراء دول اسيا

- مقابلة الملكة اليزابيث اثناء الزيارة الرعوية إلى المملكة المتحده فى 9 مايو 2017

- استقبال الرئيس البرتغالي مارسيلو دى سوزا فى المقر البابوى فى 13 أبريل 2018

2019 زيارة قداسة البابا للجامعة البريطانية فى 16 فبراير -

- تكريم قداسة البابا فى جامعة حلوان فى 1 اكتوبر 2019

- بروتوكول تعاون بين معهد الدراسات القبطية وجامعه الزقازيق فى 4 مارس 2020

- وقع قداسة البابا بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية ووزارة الهجرة على وثيقة توعية الشباب من الهجرة الغير شرعية