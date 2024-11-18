طقس اليوم معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 16 درجة

كتبت - مرام محمد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، طقسًا مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تأثر البلاد اليوم بـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقالت إنه من المتوقع، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشرقية، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا نشاطًا للرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وأوضحت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو الآتي: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 13، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 16.