رسالة دكتوراه تبرز دور الإعلام الأمنى باعتباره ركيزة أساسية لدعم منظومة الأمن القومى وحفظ الأمن والاستقرار

أكدت أحدث الرسائل العلمية أهمية دور الإعلام الأمنى فى المجتمع باعتباره ليس مجرد ناقل للأحداث، ولكنه ركيزة أساسية لدعم منظومة الأمن القومى من خلال نشر الوعى وتعزيز الشفافية، وتنمية الحس الأمنى والوقائى لدى الأفراد من خلال تعاونهم فى حفظ الأمن والاستقرار.

جاء ذلك فى رسالة بعنوان "دور الإعلام الأمنى فى دعم قضايا الأمن القومى" للباحث كريم مسعد فهمى شرف بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، والتى حصل بها على درجة الدكتوراه فى إدارة المخاطر والأزمات.

وأوضحت الرسالة العلمية، أن الإعلام الأمنى له إسهامه المؤثر فى بناء كيان مجتمعى مستقر، يمتلك القدرة على التصدى لكل التحديات الحالية والمنتظرة التى تواجه البلاد داخليًّا وخارجيًّا، كما أنه أصبح وسيلة لتوسيع الآفاق المعرفية لأفراد المجتمع بحيث يكونوا على اتصال مباشر مع الأحداث.

وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور السيد خاطر العميد السابق لكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة أستاذ الإحصاء الحيوى والسكاني، والدكتورة إيمان مصطفى مسلم منسق عام البرامج المهنية بكلية الدراسات العليا والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، واللواء أركان حرب أحمد السيد عبد الرازق نائب الأمين العام لمجلس الدفاع الوطني، والمحاضر بأكاديمية الشرطة، والدكتور أحمد عيسى عبدالله، والدكتور خالد سعد على قطب.

وأكد الدكتور كريم مسعد فهمى شرف، أن العلاقة بين الأمن والإعلام علاقة ارتباطية، فالإعلام بوسائله المختلفة (المقروءة والمسموعة والمرئية) يلعب دور هام وبارز ويؤثر بفعالية فى دعم قضايا الأمن القومى .

وأشار الباحث، إلى أن أهمية الدراسة تنبع من كونها تسهم فى فهم طبيعة دور الإعلام الأمنى بوسائله المختلفة فى نشر الثقافة والوعى الأمنى لدى كل أفراد المجتمع ومن ثم تعميق علاقة مشاركة المجتمع مع المؤسسات الأمنية فى الأحداث الأمنية وصنع القرار تجاه مجابهة السلوك المعادى للمجتمع بكافة أشكاله .

وقال :"يتأثر الأمن تأثيراً كبيراً بما ينشره الإعلام فالإعلام يخاطب الشعور، والأمن فى حد ذاته شعور يحس من خلاله الفرد بالأمن والأمان لذلك فإن مخاطبة هذا الشعور من خلال أجهزة الإعلام يؤثر تأثير كبير وسريع جداً لذلك يكون للإعلام تأثير كبير على الأمن فقد يكون هذا التأثير على المجتمع تأثير إيجابى يعطى لرجل الأمن الاحترام والثقة بينه وبين المواطن وقد يكون له تأثير سلبى يؤدى إلى تهميش دور الأجهزة الأمنية ويقلل من قدرتها وفاعليتها".

وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء هيئة وطنية لإدارة المخاطر والأزمات وتتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية تهدف إلى تحقيق سياسة الدولة فيما يخص الإجراءات اللازمة لإدارة المخاطر والأزمات والكوارث، بحيث تعتبر الهيئة الجهة الوطنية الرئيسية المسئولة عن تنسيق ووضع الأسس والمعايير والأنظمة واللوائح المتعلقة بإدارة المخاطر والأزمات والكوارث، ووضع خطة وطنية موحدة للاستجابة لحالات الطوارئ.

كما أوصت بتعزيز مسؤوليات إدارة الإعلام والاتصال فى رفع درجة وعى المجتمع، من خلال تنظيم ووضع البرامج الوطنية المتعلقة بتثقيف وتوعية المجتمع والمساهمة فى بناء المعرفة العامة المتعلقة بالمخاطر والأزمات.

جانبه أكد الأستاذ الدكتور السيد محمد خاطر رئيس لجنة المناقشة، أهمية هذا البحث والاستفادة منه، كما أشاد بمجهود الباحث فى محاولة تقديم افضل نتائج فى البحث المقدم .

وقال خاطر، إن موضوع الرسالة له أهمية كبيرة كبرى على المستوى القومي، مشيرًا إلى أنه توصل مجموعة من النتائج والتوصيات تعتبر روشتة سيتم إرسالها إلى صناع القرار ونأمل أن تكون مفيدة للدولة المصرية للحفاظ على أمننا القومي، كما أنه ستكون مصدرا مهما للباحثين والدراسين فى مجال الإعلام والأمن القومي.

كما أشارت لجنة التحكيم على أهمية هذا الموضوع فى الإعلام وتوفيق الباحث فى اختيار عنوان البحث .

كما أشاد الدكتور عصام على أمين عبد الصمد عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، بموضوع الرسالة مؤكدا أنها تناولت موضوع مهم جدا لحساسية وأهمية الإعلام وقدرته على التأثير فى المجتمع فضلا عن أهمية الأمن القومى باعتباره ركيزة أساسية لبناء المجتمع.

وأوضح أن قضايا الأمن القومى ودور الإعلام من أهم القضايا التى تشغل الشارع المصرى والرأى العام فى ظل الأوضاع الحالية التى تشهدها البلاد والتحديات الداخلية والخارجية.

شهد مناقشة الرسالة العلمية من نخبة من الشخصيات العامة فى مقدمتهم الدكتور عصام على أمين عبد الصمد عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، اللواء/ حسام الدين إبراهيم العزبي، اللواء/ علاء أبوزيد، اللواء / نبيل المهندس، اللواء/ محمد مصري، اللواء/ وحيد عزت، اللواء/ خالد بيومى العربي، اللواء/خالد شوقي، اللواء/ فهمى هيكل.