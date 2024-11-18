رئيس لجنة الأورام بمعهد الكبد: قرار العلاج على نفقة الدولة يصدر خلال أسبوع

كتبت أمل علام

قال الدكتور وسام مصطفى أستاذ الأشعة التداخلية ورئيس لجنة أورام الكبد بالمعهد القومى للكبد، خلال مؤتمر المعهد الــ16 المنعقد حاليا بالقاهرة، إن لجنة أورام الكبد هى اللجنة المنوط بها تحديد العلاج المناسب لمريض أورام الكبد والجهاز الهضمى، موضحا، أن اللجنة تعقد كل يوم أربعاء أسبوعيا يوم فى وجود فريق طبى متكامل من تخصصات متعددة من الجراحة والباطنة والجهاز الهضمى والأورام والأشعة التداخلية.

وقال إن المريض يتم عرضه على اللجنة لتحديد إمكانية العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى، موضحا أنه يتم توجيهه بعد ذلك إلى الجهة المناسبة طبقا للجهة التى يعمل فيها، وإذا كان لا يعمل يتم توجيهه إلى العلاج على نفقة الدولة مضيفا، إن هذه الإجراءات أصبحت سريعة بعد المبادرات الرئاسية حيث يصدر القرار فى أقل من أسبوع سواء نفقة الدولة أو التأمين الصحى.



وأضاف أن خطوات الحصول على قرار نفقة الدولة يتم من خلال التوجه أولا إلى المعهد القومى للكبد لأخذ الخطاب الذى يفيد حالته الصحية مع تحديد العلاج المناسب له ويتم إرفاق جميع التحاليل والأشعات الحديثة له إلى نفقة الدولة أو التأمين الصحى من خلال مندوب لسرعة الانتهاء من الإجراءات أو من خلال المريض نفسه.



وأكد، إنه يتم توفير العلاج المناسب للمريض مجانا التابع للمبادرات الرئاسية بالمعهد، ويتم صرفه المرضى حتى الأدوية مرتفعة الثمن، موضحا، إن الدولة توفير أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية لمرضى الأورام.

وأشار إلى انه يمكن علاج بعض الأورام من خلال الأشعة التداخلية داخل المعهد، وذلك من خلال أحدث الأجهزة، مضيفا ، إن أورام الكبد يمكن علاجها بالأشعة من خلال أكثر من تقنية مثل: التردد الحرارى، والميكروويف، والقسطرة العلاجية، وتقنية الهيفو وهى أشعة تصدر من خلال موجات صوتية تقوم بحرق الورم.



جانب من الحضور



خلال جلسات المؤتمر



د عمر هيكل وعدد من الحضور



د وحيد دوس واساتذة معهد الكبد القومى



خلال افتتاح المؤتمر