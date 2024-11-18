رئيس جامعة القاهرة: لا خصخصة لمستشفيات الجامعة وشراكة القطاع الخاص لإنجاح العمل

محمد صبحى

قال الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تشهد الآن انتخابات الاتحادات الطلابية، وهناك فصل تام بين السياسة والعمل الأكاديمى، موضحاً أن انتخابات الاتحادات الطلابية تديب للطلاب على الممارسة الديمقراطية ونتابع الانتخابات خطوة بخطوة لتشكيل اتحاد الطلاب وتلقى مقترحات الطلاب ومساعدة الجامعة فى تنفيذ الاتحادات الطلابية.

وأضاف الدكتور محمد سامى عبد الصادق، خلال لقائه مع صحفيين ملف التعليم العالى، لاستعراض الرؤية المستقبلية لـ جامعة القاهرة فى ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 " نحو جامعة ذكية مستدامة مبتكرة" ، أنه لا يوجد خصخصة للمستشفيات الجامعية وما يتم هو شراكات مع القطاع الخاص الذى قى يتوافر لديه بعض المهارات الغير متوفرة لدينا وأبرزها الخبرات الإدارية فى إدارة المستشفيات وتحسين مستوى الخدمات وفى سبيل ذلك يتم ضم الكيانات الخاصة لتقديم هذه الخدمات ويكون جزء منها استثمارى وجزء اقتصادي والمسألة لا تتعلق بخصخصة للمستشفيات ولكن شراكة لإنجاح العمل .