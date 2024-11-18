اليوم السابع
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ويدعوه للزيارة 2025..

رئيس البرازيل يشكر الرئيس السيسى على دور مصر التاريخى فى مساندة شعب فلسطين

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 11:03 ص
رئيس البرازيل يشكر الرئيس السيسى على دور مصر التاريخى فى مساندة شعب فلسطين الرئيس السيسى ولولا دي سيلفا
كتبت ـ فاطمة شوقى

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التقى رئيس البرازيل، لولا دا سيلفا، بالرئيس ، عبد الفتاح السيسي، فى ريو دي جانيرو، خلال قمة العشرين فى البرازيل ، وتحدث الزعيمان خلال اللقاء، عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة، ووقعا على "وثيقة الشراكة الاستراتيجية".

وأشارت وكالة برازيل 247، إلى أن الرئيس السيسى تحدث مع نظيره البرازيلى فى العديد من القضايا الدولية ، مثل إصلاح الحوكمة العالمية، وسلط الضوء على إمكانيات التعاون في المجالات الصناعية والدفاعية والثقافية، مع تبادل القطع التاريخية للمتاحف البرازيلية.

وأعرب لولا عن شكره لكرم الضيافة الذي حظي به في مصر في فبراير من هذا العام، ودعا الرئيس السيسى لزيارة البرازيل في عام 2025 مع وفد من رجال الأعمال، وأكد على تقديره للدور المصرى التاريخى تجاه مساندة الشعب الفلسطينى ، فى الوقت الذى أشاد فيه الرئيس السيسي أيضا بالمواقف البرازيلية الداعمة للقضية الفلسطينية.

وناقش الزعيمان الأوضاع الإقليمية، حيث  استعرض الرئيس الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، والوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، وتوافق الطرفان على ضرورة تنفيذ حل الدولتين وتوسيع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

وحضر الاجتماع عدد من الوزراء، منهم وزير العلاقات الخارجية ،  ماورو فييرا ، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية ، كارلوس فافارو  ووزير الطاقة والمعادن ، ألكسندر سيلفيرا ،ووزيرة الثقافة  مارجريث مينيزيس  كما حضر اللقاء المستشار الخاص لرئيس البرازيل سيلسو أموريم. كما وقع الرؤساء على وثيقة حول التحالف الاستراتيجي.

 







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