اليوم السابع
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حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا؟..المفتى يجيب

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 04:00 ص
حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا؟..المفتى يجيب الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية
كتب ـ لؤى على

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ما حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا؟ وهل تلزمهم إعادة الصلاة؟ فقد صلينا العصر خلف الإمام، وبعد انتهاء الصلاة أخبرَنا الإمام أنه كان مُحْدِثًا ولم يكن متذكرًا حدثه عند الشروع في الصلاة، وانقسم المأمومون إلى قسمين:  قسمٌ أعاد الصلاة مع الإمام، وقسمٌ لم يُعد؛ ونرجو منكم بيان الحكم الشرعي في المسألة، سؤال اجاب عنه الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية ، وجاء الجواب كالآتى:

إذا أخبر الإمام بعد انتهاء الصلاة أنه صلَّى بالمأمومين وهو مُحْدِثٌ فتلزمه هو الإعادة دونهم، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة خلافًا للحنفية، ومن أعاد صلاته من المأمومين ففعله صحيحٌ أيضًا ولا حَرَج عليه، وهو موافقٌ مذهب الحنفية، وننبه إلى أنه لا مجال لجعل المسائل الخلافية سبيلًا للانقسام أو الشقاق؛ إذ الجميع مأجور في مسائل الاجتهاد، وعلى من ابتلي بمثل هذا أن يتخيَّر من مذاهب الفقهاء المعتبرين ما فيه تأليف الناس واجتماعهم.

 

 







الصلاة

الحدث

دار الافتاء

مفتي الجمهورية



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