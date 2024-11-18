بعد حديث زعيم كوريا الشمالية عن حرب محتملة.. هذه قدرات بيونج يانج العسكرية

ريهام عبد الله

عاد الحديث عن قدرات الجيش الكوري الشمالي للواجهة، بعد التقارير التي تواردت عن إرسال كوريا الشمالية جنود لروسيا، وبعد دعوة الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونج أون، إلى رفع جاهزية الجيش الكوري، وتعزيز قدرات بلاده النووية "دون قيود" واستكمال الاستعدادات لحرب محتملة على حد وصفه.

وكشف موقع جلوبال فاير باور"، المختص في تصنيف أقوى شعوب العالم، عن مدى جاهزية وإمكانيات جيش بيونج يانج، إذ حلت في التصنيف في المركز الـ36 في قائمة من 145 دولة.

كما ألمح الموقع إلى أن كوريا الشمالية، قوة نووية معروفة بأنها غير موقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

وتتراوح الخدمة الإلزامية في الجيش الكوري، للرجال من 8 إلى 10 سنوات، وللنساء حوالي 5 سنوات، وهى واحدة من أطول مدد الخدمة في الجيوش حول العالم، وهو ما ينعكس على مدى جاهزية وخبرة الجنود.

وينقسم الجيش الشعبي الكوري إلى القوات البرية والقوات الجوية والبحرية والقوات الاستراتيجية، المسلحة بصواريخ باليستية يمكن تزويدها برؤوس حربية نووية.

وتمتلك كوريا الشمالية 1.3 مليون جندي في الخدمة، و7.6 مليون في الاحتياطي، أي 30 في المائة من سكانها، كجنود احتياطيين، مما يجعلها رابع أكبر جيش في العالم، من حيث القوة العاملة.

كما تمتلك 6700 خبير في الحرب الإلكترونية، وتمتلك 6700 دبابة ومركبة مدرعة، و8800 قطعة مدفعية، و810 طائرة مقاتلة.

وكشف موقع جلوبال فاير، أن الجيش القوات الجوية للجيش الكوري الشمالي 110.000 فرد، و80 قاذفة خفيفة.

وفيما يخص القوات البحرية، فهي تمتلك 60 ألف فرد، و470 سفينة، و70 غواصة، وفى قوتها الاستراتيجية، تمتلك كوريا الشمالية صواريخ باليستية يمكن تزويدها برؤوس نووية.

وبموجب سياساتها القائمة على "العسكرية أولاً"، تحصل القوات المسلحة الكورية الشمالية، على حصة الأسد من موارد الحكومة. وتشير بعض التقديرات إلى أن الإنفاق العسكري السنوي لكوريا الشمالية يصل إلى ربع الناتج المحلي الإجمالي على أقل تقدير، ويدير الجيش شبكته الواسعة من المزارع وشركات التجارة وعمليات الصيد والتعدين، وفقا لنيويورك تايمز.

ويضم الجيش الكوري الشمالي، عدد هو الأكبر، من جنود العمليات الخاصة، وهم الجنود المتخصصون في العمليات الهجومية ويتم تعيينهم في وحدات تحمل أسماء مثل "العاصفة" و"البرق" و"الصاعقة" ويتم تدريبهم على القنص والتسلل والعمليات النوعية خلف خطوط العدو.

وتعتبر قوة العمليات الخاصة واحدة من أكبر القوات في العالم، حيث يبلغ عدد جنودها 200 ألف جندي مجهزين ومدربين بشكل أكبر وأكثر تميزا.