اليوم السابع
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اليوم.. القداس الاحتفالى بالذكرى الـ12 لتجليس البابا تواضروس بوادي النطرون

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 05:00 ص
اليوم.. القداس الاحتفالى بالذكرى الـ12 لتجليس البابا تواضروس بوادي النطرون البابا تواضروس الثاني - أرشيفية
كتبت – بتول عصام

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تحتفل اليوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى الـ12 لتجليس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على كرسي مارمرقس الرسول ليصبح البطريرك رقم 118 في تاريخ الكنيسة.

ويقام القداس الاحتفالى بالعيد الثانى عشر لتجليس قداسة البابا فى مركز لوجوس البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، كما أوضح المركز الإعلامى للكنيسة، وذلك بحضور عددا من الأساقفة والمطارنة والكهنة.

وكانت الكنيسة نظمت احتفالية تحت شعار "كن قدوة للمؤمنين" بتنظيم كورال "شباب الأنبا رويس" التابع لكنائس منطقة الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، يوم الجمعة 1 نوفمبر، بحضور البابا تواضروس ، وعدد من المطارنة والأساقفة، وقدم الكورال مجموعة من الترانيم الروحية.
 







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