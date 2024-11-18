القابضة للمطارات تشارك في الجمعية العامة لاتحاد شركات الطيران الأفريقية AFRAA

كتب محمود عبد الغني

فى إطار حرص الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية على المشاركة فى الفعاليات الدولية بشكل عام والأفريقية بشكل خاص شاركت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فى المعرض المصاحب للدورة الـ 56 للجمعية العامة لاتحاد شركات الطيران الأفريقية (AFRAA)، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٧ وحتى ١٩ نوفمبر الحالى تحت رعاية وزارة الطيران المدنى ممثلة فى شركة مصر للطيران.

وصرح المهندس أيمن فوزى عرب رئيس مجلس الإدارة أن الشركة القابضة تسعى دائماً لدعم التعاون الفعال مع كافة الدولة خاصة الدول الأفريقية وتقديم خدمات الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية للأشقاء الأفارقة سواء خدمات تدريبية أو استشارية أو ملاحية بالإضافة إلى عرض التجربة المصرية فى مجال المطارات باعتبارها تجربة رائدة افريقياً، وأكد عرب أن الشركة القابضة تضع كافة إمكانيتها لتقديم كافة سبل الدعم المعلوماتى والفنى والمعنوى انطلاقا من واجب مصر الريادى تجاه الأشقاء الأفارقة.

حيث قامت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بالمشاركة فى المعرض المصاحب للاجتماعات من خلال جناح يضم كلا من شركة ميناء القاهرة الجوى والشركة المصرية للمطارات وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية حيث تم عرض إمكانات تلك الشركات وسبل التعاون فى مجال التدريب ومنح الشهادات المعتمدة فى اللغة الإنجليزية للمراقبين الجويين وفتح خطوط جوية جديدة فى المطارات المصرية.

كما شاركت الشركة القابضة فى ورش العمل والجلسات الحوارية المقامة على هامش الاجتماعات من خلال محاضرة بعنوان " كيف يتحول مطار القاهرة إلى مطار محورى عالمى من خلال الابتكار فى الاستثمارات وتعزيز الاتصال؟ " قدمها الملاح خالد الألفى مساعد رئيس مجلس الإدارة للشئون التجارية والاقتصادية والتخطيط، ناقشت المحاضرة كيف يمكن تحويل مطار عادى إلى مطار محورى(Hub Airport) حيث يحتاج إلى بنية تحتية متطورة تلبى احتياجات عدد كبير من المسافرين وشركات الطيران، وتسهم فى جعل المطار مركزاً رئيسياً للرحلات الجوية من خلال توسيع مدارج الطائرات ومرافق الطيران لاستيعاب حركة الطائرات المتزايدة، بما فى ذلك الطائرات الضخمة، ومرافق شحن جوى متقدمة لدعم حركة نقل البضائع والشحن الجوى المرتفعة.

بالإضافة إلى التوسعات فى مبانى الركاب (الترمينال) من خلال بناء مبانى ركاب حديثة وواسعة يمكنها استيعاب أعداد كبيرة من الركاب فى أن واحد، مع توفير مساحات انتظار مريحة وخدمات متعددة وصالات مخصصة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال لخدمة الركاب الذين يرغبون فى تجربة سفر فاخرة، كما يجب توفير نظام نقل داخلى متطور وتحسين وتوسيع أنظمة الأمان والجمارك وتوفير أنظمة تقنية ومعلوماتية متطورة وشبكة مواصلات خارجية قوية وواسعة، كما لا يجب اغفال توفير مساحات تجارية وخدمات إضافية للركاب مع مراعاة الاستدامة وكفاءة الطاقة.