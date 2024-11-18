الصحة: تقديم 18 مليون خدمة مميكنة للمنتفعين بمظلة هيئة التأمين الصحي

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان رقمنة 48 لجنة أورام عامة، و24 لجنة مختصة بأورام الكبد، وتقديم 18 مليون خدمة مميكنة للمنتفعين بمظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لتحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتنفيذاً لاستراتيجية الوزارة نحو التحول الرقمي وميكنة المنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أجرى جولة تفقدية للإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة، للاطمئنان على جاهزية التقنيات الخاصة بمنظومة العمل، وأنظمة حماية البيانات الخاصة بالمرضى، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تسير بخطى ثابتة نحو العمل في إطار رقمي يخدم ملايين المنتفعين.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن منظومة الحجز الإلكتروني الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، تضم أكثر من 250 عيادة شاملة، نفذت أكثر من 11 مليون حجز خلال عام ونصف، مؤكداً توفير كافة أوجه الحماية والخصوصية لبيانات المنتفعين، على المنظومة الإلكترونية.

وأكد الدكتور أحمد مصطفى، العمل على الإسراع في تغطية كافة محافظات صعيد مصر بالخدمات الإلكتروني للهيئة، وتوفير كوادر بشرية قادرة على التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة، لافتاً إلى العمل المستمر لتنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، بالتوسع في الخدمات الصحية المقدمة للمرضى مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وصول خدمات الرعاية الصحية لجميع المنتفعين.