الرئيس السيسى يعلن من البرازيل انضمام مصر للتحالف العالمى لمكافحة الفقر والجوع

كتب محمد الجالى

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالشكر للرئيس "لولا دا سيلفا" على دعوته الكريمة لمصر للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، مثمنًا جهود الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين لاسيما بعد إطلاق "التحالف العالمى لمكافحة الفقر والجوع"، واتصالا بذلك، أعلن الرئيس السيسى انضمام مصر للتحالف إيمانا بأهمية التصدي لتلك التحديات باعتبارها تجسيداً لعدم المساواة فى العالم.

جاء ذلك فى كلمة الرئيس السيسى، خلال الجلسة الأولى لـ قمة مجموعة العشرين"الشمول الاجتماعى ومكافحة الجوع والفقر" المنعقدة فى "ريو دى جانيرو" بالبرازيل.