اليوم السابع
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الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد قمة العشرين فى البرازيل.. فيديو

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 02:55 م
الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد قمة العشرين فى البرازيل.. فيديو الرئيس السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد قمة العشرين في البرازيل.

تناقش قمة العشرين التي انطلقت فعالياتها اليوم، في ريودى جانيرو بالبرازيل التحديات الكبيرة التي تواجه العالم، بمشاركة رفيعة المستوى من مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي توجه  أمس إلى مدينة "ريو دي جانيرو" بالبرازيل، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، التي تُعقد 18-19 نوفمبر الجاري.

وتبحث قمة دول مجموعة العشرين في البرازيل هذا الأسبوع عددا من الموضوعات الرئيسية من بينها التوتر الدبلوماسي بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية بعد أن وصل مفاوضون في محادثات للأمم المتحدة في أذربيجان إلى طريق مسدود بشأن تمويل المناخ.







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