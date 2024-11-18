اليوم السابع
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التعليم: المتقدمون لامتحانات المصريين فى الخارج يعتبرون طلاب منازل

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 08:00 ص
التعليم: المتقدمون لامتحانات المصريين فى الخارج يعتبرون طلاب منازل وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الطلاب المتقدمون لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج " أبناؤنا فى الخارج" يعتبرون طلاب منازل وتطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بالمدارس المصرية عند عودتهم لمصر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الأول، حيث تبدأ من السبت الموافق 11 يناير 2025، كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج ( الفصل الدراسي الثاني ) بداية من يوم السبت الموافق 10 مايو 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الطلبة المصريين في الخارج 2025 (الدور الثاني ) من المقرر أن تعقد يوم السبت 5 يوليو 2025 ، موضحة أنه تعقد امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج وفق جداول امتحانات التي تصدرها إدارة ابناؤنا في الخارج بالإدارة العامة للامتحانات والتي يتم إعلانها على المنصة الإلكترونية.


 







وزارة التربية والتعليم

موعد امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2025

موعد امتحانات الفصل الدراسي الاول للطلبة المصريين فى الخارج 2025

الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2025

خطوات التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2025




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