اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى: أكثر من 44 ألفا استشهدوا بحرب غزة.. 70% منهم نساء وأطفال

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 10:41 ص
الاتحاد الأوروبى: أكثر من 44 ألفا استشهدوا بحرب غزة.. 70% منهم نساء وأطفال قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: أكثر من 44 ألفا استشهدوا جراء الحرب فى غزة 70% منهم نساء وأطفال، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: يجب ممارسة كل أشكال الضغوط على إسرائيل وحماس لوقف الحرب في غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.







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