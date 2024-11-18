إسرائيل تدفع بـ6 فرق إطفاء لإخماد حريق فى خط كهرباء شرقى تل أبيب

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام عبرية، إن 6 فرق إطفاء تحاول إخماد حريق اندلع في خط كهرباء جهد عالي تعرض لإصابة مباشرة بصاروخ شرقي مدينة تل أبيب المحتلة نتيجة لقصف صاروخي قادم من لبنان.

من جانبها، قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، إنها تلقت تقارير عن سقوط حطام صاروخي في منطقة تل أبيب، مما تسبب في أضرار بالممتلكات وإصابة العديد من المدنيين.

وأوضحت في بيان أنه تعمل في الموقع على تأمين مناطق التأثير، مشددة على تجنب هذه المناطق من قبل المواطنين واتباع تعليمات الضباط لضمان السلامة.

بدورها أعلن الإسعاف الإسرائيلي أنه يتعامل مع إصابات عدة في رامات غان في تل أبيب بعد قصف لحزب الله. كما أعلنت نجمة داود الحمراء، أن امرأة في الخمسينيات من عمرها في حالة خطيرة بعد سقوطها في مدينة رمات غان.

واندلع حريق ضخم في مول أيالون بمنطقة تل أبيب المحتلة، بعد إطلاق صواريخ من قبل المقاومة في لبنان، ما أدلى إلى وقوع قتلى وجرحى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن السلطات قررت إغلاق مطار بن غوريون في تل أبيب بعد قصف لحزب الله على المدينة، كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن التيار الكهربائي انقطع في بعض المناطق في تل أبيب الكبرى بعد قصف لحزب الله.

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بان صفارات الإنذار دوت في حيفا للاشتباه في تسلل مسيرة.