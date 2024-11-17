3 خدمات مهمة توفرها شركة المياه.. اعرف المستندات المطلوبة

كتبت – مرام محمد

أوضح دليل الخدمات الجماهيرية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للحصول على عدد من الخدمات، هي: (توصيل خدمة بصفة مؤقتة، وتوصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي، وطلب فحص عداد)، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المستندات المطلوبة لتوصيل خدمة بصفة مؤقتة (وصلة إنشائية):

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي للعميل.

3- الرخصة والرسومات الهندسية ورسم كروكي للموقع.

4- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

5- سند الحيازة أو الملكية.

6- إيصال مياه من أقرب جار.

7- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

8- أي مستند آخر ترى الشركة طلبه ويكون ضروريًا لصحة وسلامة عملية التوصيل.

ثانيًا: توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي (بعداد رئيسي) أو مرة (نشاط منزلي):

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

3- سند الحيازة أو الملكية.

4- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (إن وجد).

5- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

6- الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان.

7- الرخصة (صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن أمكن).

8- بطاقة الرقم القومي للعميل.

9- إيصال مياه من أقرب جار.

10- إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

11- أي مستند آخر ترى الشركة طلبه ويكون ضروريًا لصحة وسلامة عملية التوصيل.

ثالثًا: المستندات المطلوبة لفحص عداد:

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي للعميل.

3- صورة آخر فاتورة مصدرة للعميل.

4- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

5- البريد الإلكتروني للعميل.

6- آخر قراءة في العداد عند رفعه للفحص.