اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 نوفمبر 2024 12:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الزراعة: برامج لزيادة إنتاج اللحوم والألبان لتنمية الثروة الحيوانية

الأحد، 17 نوفمبر 2024 11:14 ص
وزير الزراعة: برامج لزيادة إنتاج اللحوم والألبان لتنمية الثروة الحيوانية علاء فاروق وزير الزراعة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن خطة الوزارة للثلاث سنوات القادمة استهدفت تنفيذ عدة برامج فرعية لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان، للتوسع في تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات.

وأضاف الوزير أنه تم خلال الثلاث أشهر الماضية: التوسع في المشروع القومي للبتلو، حيث تم تمويل 487 مستفيدا بتمويل قدره 413 مليون جنيه لتربية وتسمين 4820 رأس ماشية ليصبح إجمالي التمويل 8.9 مليار جنيه استفاد منهم 44 ألف مستفيد من صغار المزارعين لتربية وتسمين 510 ألف رأس، كذلك تم إصدار تراخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة بإجمالي 3780 رخصة تشغيل منهم 2100 رخصة لصغار المربيين.

كما تم توفير التمويل بقيمة 139 مليون جنيه لاستيراد 900 عجلة عشار عالية الإنتاجية لصالح 95 مستفيد من صغار المربيين من خلال الشركة التي تتولي توفير الرعاية البيطرية واستلام الألبان المنتجة من المزارعين وتصنيعها.

وأشار الوزير إلى انه تم توفير القصيبات من السلالات عالية الإنتاجية لتلقيح السلالات المحلية لدي صغار المربين وتوفير إحتياجات التلقيح الاصطناعي حيث بلغ إنتاج القصيبات خلال الثلاث شهور الماضية 400 ألف قصيبة تم استخدامهم في التلقيح الاصطناعي بغرض تحسين السلالات المحلية وزيادة إنتاجها، لافتا إلى أنه تم خلال هذه الفترة تدريب (130) متدرب جديد في مجال التلقيح الاصطناعي موزعين في القري بمحافظات الجمهورية.







وزارة الزراعة

الماشية

التلقيح الاصطناعي

الرعاية البيطرية



الموضوعات المتعلقة

وزير الزراعة: خطة لخفض استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية بنسبة 50% واستبدالها بالحيوية بحلول 2030.. طباعة 5 آلاف نسخة مجاناً من كتاب مكافحة الآفات الزراعية.. وتشديد الإجراءات الرقابية لمنع الغش وتهريب المبيدات

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 03:00 م

الزراعة: 1141 ترخيصاً لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية فى أكتوبر

الخميس، 31 أكتوبر 2024 09:26 ص

وزير الزراعة: تمويل المشروع القومى للبتلو بـ8.9 مليار جنيه.. 25 مليار جنيه قروض ميسرة من البنك الزراعى بعائد 5% فقط لدعم الفلاح.. وعلاء فاروق: تيسيرات لحل مشاكل مراكز تجميع الألبان لتوفير منتج صحى

السبت، 09 نوفمبر 2024 01:00 ص

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة