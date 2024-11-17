وزير الزراعة: برامج لزيادة إنتاج اللحوم والألبان لتنمية الثروة الحيوانية

كتبت أسماء نصار

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن خطة الوزارة للثلاث سنوات القادمة استهدفت تنفيذ عدة برامج فرعية لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان، للتوسع في تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات.

وأضاف الوزير أنه تم خلال الثلاث أشهر الماضية: التوسع في المشروع القومي للبتلو، حيث تم تمويل 487 مستفيدا بتمويل قدره 413 مليون جنيه لتربية وتسمين 4820 رأس ماشية ليصبح إجمالي التمويل 8.9 مليار جنيه استفاد منهم 44 ألف مستفيد من صغار المزارعين لتربية وتسمين 510 ألف رأس، كذلك تم إصدار تراخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة بإجمالي 3780 رخصة تشغيل منهم 2100 رخصة لصغار المربيين.

كما تم توفير التمويل بقيمة 139 مليون جنيه لاستيراد 900 عجلة عشار عالية الإنتاجية لصالح 95 مستفيد من صغار المربيين من خلال الشركة التي تتولي توفير الرعاية البيطرية واستلام الألبان المنتجة من المزارعين وتصنيعها.

وأشار الوزير إلى انه تم توفير القصيبات من السلالات عالية الإنتاجية لتلقيح السلالات المحلية لدي صغار المربين وتوفير إحتياجات التلقيح الاصطناعي حيث بلغ إنتاج القصيبات خلال الثلاث شهور الماضية 400 ألف قصيبة تم استخدامهم في التلقيح الاصطناعي بغرض تحسين السلالات المحلية وزيادة إنتاجها، لافتا إلى أنه تم خلال هذه الفترة تدريب (130) متدرب جديد في مجال التلقيح الاصطناعي موزعين في القري بمحافظات الجمهورية.