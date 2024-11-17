وزارة ‎الزراعة: تسليم تقاوى البطاطس للمزارعين بـ69.5 ألف جنيه

كتبت أسماء نصار

بدأ الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، التابع لوزارة الزراعة في تسليم تقاوى البطاطس للمزارعين بـ 69.5 ألف جنيه للطن، وذلك بعد وصولها إلى الموانئ المصرية واتخاذ الإجراءات القانونية والزراعية وفحصها والتأكد من سلامتها قبل الدخول في مرحلة صرفها على الفلاحين وفقاً للقواعد المُلتزم بها.

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وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل وفقًا لما أعلنته وزارة الزراعة:

‎1- تم توفير العملة الأجنبية للتعاقد على شحنات البطاطس القادمة إلى مصر منذ الصيف الماضى.

2- يتم توفير تقاوي البطاطس بأقل الأسعار وأجود الأصناف في العالم و طرحها بـ69.5 ألف جنيه للطن للمزارعين.

3- تم فتح باب الحجز للمزارعين للحصول على تقاوي البطاطس بداية من يوم 28 يوليو، وكان طن التقاوي للمزارع 25 ألف جنيها، وللجمعيات الزراعية بـ30 ألف جنيها، و للشركات المصدرة فكان يتم حجز الطن بـ40 ألف جنيها.

4- تم استلام أول شحنة من تقاوي البطاطس الاثنين الماضي، والكشف عليها بواسطة الحجر الزراعي والعفن البني ثم خروج شهادة بسلامة تقاوي البطاطس ثم توزيعها على المزارعين والشركات.

5- الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية،كيان غير هادف للربح فقط يتم اضافة هامش ربح إداري بسيط جداً.

‎6- مصر من أكبر الدول المُصدرة لمحصول البطاطس للدول الأجنبية والعربية.

‎6- الفلاحون ارتياحهم تجاه سرعة إجراءات تسليم التقاوي، وشددوا على سهولة التسليم، وذكروا أن الأسعار كانت وفقاً لما هو مُعلن من قبل،

‎8- الاتحاد يستهدف توفير مستلزمات الإنتاج لصغار المزارعين والمصدرين بأقل الأسعار وأعلى جودة في مجالات شتلات الفراولة، شتلات الزيتون، شتلات النخيل، تقاوي_البطاطس، المخصبات العضوية وأجهزة تلقيح النخيل.

