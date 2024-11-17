وزارة التضامن تتلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية للحصول على تأشيرات الحج

كتب مدحت وهبة

بدأت مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات المختلفة فى تلقى الطلبات من أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لـموسم 1446هـ - 2025م، حيث يستمر التقديم حتى يوم 28 نوفمبر الجاري.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بتيسير كافة الإجراءات الخاصة لتقديم أعضاء الجمعيات الراغبين في أداء فريضة.

وتضمنت الضوابط الخاصة بالتقديم للحج الجمعيات الاهلية ، أن يكون الشخص الراغب في الحصول على تأشيرة حج الجمعيات الاهلية أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.