اليوم السابع
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مدير تعليم الجيزة يتفقد انتظام العملية التعليمية بعدة مدارس بإدارة حدائق أكتوبر

الأحد، 17 نوفمبر 2024 04:42 م
مدير تعليم الجيزة يتفقد انتظام العملية التعليمية بعدة مدارس بإدارة حدائق أكتوبر مدير تعليم الجيزة يتفقد المدارس بإدارة حدائق أكتوبر
كتبت - مرام محمد

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تفقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة-مدير المديرية، صباح اليوم، انتظام سير العملية التعليمية بعدة مدارس بإدارة حدائق أكتوبر التعليمية، وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعادل النجار محافظ الجيزة.

وزار، وكيل الوزارة، مدرسة الشهيد اللواء مصطفى الخطيب الرسمية للغات، وحضر فيها طابور الصباح، وتابع صعود الطلاب الى الفصول بعد انتهاء الطابور، وتفقد دورات المياه والفصول الدراسية، منبهًا على تواجد الإشراف بالفناء والأدوار وصعود المعلمين مع الطلاب بعد انتهاء الطابور.

وتفقد الفصول ودورات المياه بمدارس (الشهيد العقيد محمد صلاح الدين رياض للتعليم الأساسي، والفيروز الرسمية للغات، والشهيد إيهاب مرسي الرسمية للغات).

في نهاية جولته التفقدية، توجه إلى مبنى إدارة حدائق أكتوبر التعليمية، ثم إلى إدارة الشيخ زايد التعليمية لحضور ندوة تثقيفية.

ووجه وكيل الوزارة، بعمل توأمة بين المدارس الحكومية والخاصة لسد عجز المدارس الرسمية لغات في مدارس إدارة حدائق أكتوبر التعليمية، ونزول الموجهين إلى المدارس للتدريس لصالح أبنائنا الطلاب.

وتابع وكيل الوزارة، القافلة التعليمية بقيادة سمية الخطيب وكيل المديرية والمتواجدة في إدارة حدائق أكتوبر للاطمئنان على استقرار العملية التعليمية.

مدير تعليم الجيزة يتابع انتظام الدراسة
مدير تعليم الجيزة يتابع انتظام الدراسة

 

مدير تعليم الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية
مدير تعليم الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية

 

 







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