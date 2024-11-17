فى ذكرى تجليسه.. تدشين 12 كنيسة بيد البابا تواضروس

كتبت - بتول عصام

تحتفل غدا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى الـ12 لتجليس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على كرسي مارمرقس الرسول ليصبح البطريرك رقم 118 في تاريخ الكنيسة.

وقد دشن قداسة البابا 12 من الكنائس القديمة والجديدة بعد خضوعها لعمليات الترميم والتجديد وذلك وفقا للمركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية، وكانت الكنائس على النحو التالي:

- كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس بولس الرسول - الحضرة الإسكندرية (2 ديسمبر 2023).

- كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب - حلمية الزيتون (13 يناير 2024).

- كنيسة السيدة العذراء مريم - أرض الجولف مصر الجديدة (24 فبراير 2024).

- كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس الكائنة داخل كنيسة أبو سيفين - حدائق القبة ( 2 مارس 2024).

- كنيسة العذراء مريم - مدينة الرحاب القاهرة الجديدة (11 مايو 2024).

- كنيسة الأنبا أبرآم بدير السيدة العذراء وأبو سفين - العزب بالفيوم (10 يونيو 2024).

- كنيسة أبو سفين - منطقة امبروزو الإسكندرية (31 يوليو 2024).

- كنيسة العذراء مريم والأنبا ونس - منطقة الدخيلة الإسكندرية (10 أغسطس 2024).

- كنيسة العذراء مريم والقديس الأرشيدياكون حبيب جرجس - حي المجد العبور الجديدة (22 أغسطس 2024).

- كنيسة القديسة رفقة وأولادها - الصالحية الجديدة الشرقية (21 سبتمبر 2024).

- كنيسة العذراء مريم بعد ترميمها - حي الفجالة القاهرة(6 أكتوبر 2024).

- كنيسة العذراء مريم بعد تجديدها - مسرة شبرا (2 نوفمبر 2024).